Мэттьюс восстановился после сотрясения мозга и может сыграть с "Рейнджерс"

Форвард "Торонто" Остон Мэттьюс восстановился после сотрясения мозга, сообщает официальный сайт НХЛ. Нападающий, пропустивший шесть последних матчей регулярного чемпионата лиги, может выйти на лед против "Рейнджерс".

- Надо поговорить с врачами, - отметил Мэттьюс. - Пока еще ничего не решено. Я чувствую себя значительно лучше, очень приятно снова вернуться на лед. Я хочу снова почувствовать ноги.

Я получил две травмы одна за другой, много пропустил. Очень расстроился. Но сначала надо полностью восстановиться. Это главное не только для меня, но и для тренерского штаба и врачей. Пока могу сказать, что чувствую себя хорошо и рад, что вернулся на лед.

Напомним, Мэттьюс получил повреждение во встрече против "Питтсбурга" (4:3), которая состоялась в ночь на 10 декабря. Несмотря на пропуск 10 матчей в этом сезоне, он является лучшим бомбардиром "Торонто" в этом сезоне - в 26 играх "регулярки" на его счету 26 (13+13) очков.

Матч "Рейнджерс" - "Торонто" состоится в ночь на 24 декабря. Начало - 3.00 по московскому времени.