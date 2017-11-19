Мэттьюс вернулся после травмы, Сошников не сыграет с "Монреалем"

В ночь на воскресенье "Торонто" в гостях сыграет с "Монреалем" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В состав "Мэйпл Ливз" вернулся нападающий Остон Мэттьюс.

Напомним, что 20-летний американец пропустил четыре игры из-за травмы. В его отсутствие "Торонто" выиграл все четыре игры. В этом сезоне Мэттьюс провел 16 игр и набрал 19 (10+9) очков.

Отметим, что встречу пропустит Никита Сошников, вызванный из АХЛ.