Мэттьюс признан первой звездой недели НХЛ

НХЛ на своем сайте объявила лучших игроков прошедшей недели. Лучшим хоккеистом признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, проводящий первый сезон в лиге. 19-летний американец набрал 6 (4+2) очков в трех играх своей команды, а в текущем сезоне он записал на свой счет 32 (20+12) балла в 36 встречах.

Второй звездой стал форвард "Рейнджерс" Крис Крайдер, который набрал 5 (4+1) очков в трех матчах "регулярки". Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери признан третьим лучших игроком недели. Вратарь одержал три победы из трех и отразил 77 бросков из 82 по своим воротам.