Мэттьюс признан лучшим новичком декабря в НХЛ

Первый номер драфта 2016 года форвард "Торонто" Остон Мэттьюс назван лучшим новичком лиги в декабре, сообщает официальный сайт НХЛ. 19-летний американец набрал 12 (8+4) очков в 12 встречах своей команды.

На эту награду претендовали также нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, на счету которого также 12 (6+6) очков, форвард "Калгари" Мэттью Ткачак - 12 (1+11) очков, нападающий "Каролины" Себастьян Ахо - 13 (4+9) баллов и голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, одержавший 6 побед при проценте отраженных бросков 92,6 процента.