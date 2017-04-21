Мэттьюс, Лайне и Веренски - претенденты на приз лучшему новичку НХЛ

НХЛ объявила претендентов на "Колдер Трофи" - приз, который вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата. На награду претендуют Остон Мэттьюс ("Торонто"), Патрик Лайне ("Виннипег") и Зак Веренски ("Коламбус"). Обладатель премии будет назван 22 июня.

Мэттьюс в регулярном чемпионате провел 82 матча, в которых набрал 69 (40+29) очков. Среди новичков это лучший бомбардирский показатель. Лайне в 73 играх заработал 64 (36+28) очка и стал лучшим снайпером своей команды. Веренски стал лучшим среди защитников, которые проводили первый сезон. Он за 78 поединков набрал 45 (11+36) очков.