Мэттьюс - 4-й новичок младше 20 лет в истории НХЛ, забросивший 40 шайб в регулярке

Форвард "Торонто" Остон Мэттьюс забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:3), поразив пустые ворота и установив окончательный счет. Он стал первым игроком "Ливз" с 2002 года после Матса Сундина, кто дотянулся до этой отметки.

Кроме того, он стал только 4-м новичком в истории лиги, кто забивал 40 или более голов в сезоне в возрасте до 20 лет. До него такое удавалось Дэйлу Хаверчаку (сезон-1981/82, 45 голов за "Виннипег"), Сильвену Тюржону (1983/84, 40 голов за "Хартфорд") и Марио Лемье (1984/85, 43 гола за "Питтсбург").