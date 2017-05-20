Мэттью Мюррей: "Включиться по ходу серии не очень просто". ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мэттью Мюррей: "Включиться по ходу серии не очень просто"

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Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Оттавой" (3:2) отметил важность успеха команды. "Пингвинз" сравняли счет в серии – 2:2.

– Включиться по ходу серии не очень просто, – сказал Мяяття. – Мне оставалось только играть, не думать о других вещах, следить за ходом встречи, погрузиться в нее. Думаю, что справился. Могу лучше, но в целом я доволен. Ребята играли здорово. Это то, что было нужно больше всего. Нам надо было победить.

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