Мэттью Мюррей: "Включиться по ходу серии не очень просто"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Оттавой" (3:2) отметил важность успеха команды. "Пингвинз" сравняли счет в серии – 2:2.

– Включиться по ходу серии не очень просто, – сказал Мяяття. – Мне оставалось только играть, не думать о других вещах, следить за ходом встречи, погрузиться в нее. Думаю, что справился. Могу лучше, но в целом я доволен. Ребята играли здорово. Это то, что было нужно больше всего. Нам надо было победить.