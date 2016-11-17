Мэттью Мюррей: "Решение о моей замене в матче с "Вашингтоном" принадлежит Салливану"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей не получил серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (1:7). В конце первого периода Евгений Малкин во время столкновения с защитником "Кэпиталз" Карлом Алзнером попал голкиперу клюшкой по лицу, который был без маски.

Страж ворот "пингвинов" был вынужден досрочно завершить встречу, покинув лед. Его место занял Марк-Андре Флери.

- Я в порядке, - приводит официальный сайт НХЛ слова Мюррея. - Думаю, что все было нормально. Они заменили меня из-за удара, который пришелся в шлем. Майк Салливан решил, что мне нужно остаться на скамейке.