Мэттью Мюррей: "Причиной победы "Оттавы" стал Андерсон"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей после поражения от "Оттавы" (1:2) в шестом матче финала Восточной конференции отметил игру голкипера соперника Крэйга Андерсона. Он также добавил, что "Пингвинз" играли так, как нужно было, чтобы выиграть. Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч пройдет на площадке "Питтсбурга" 26 мая.

– Я думаю, что мы играли так, как нужно было, чтобы добиться успеха, – приводит Pittsburgh Tribune-Review слова Мюррея. – Причиной того, что они выиграли, стал Андерсон. Он сыграл просто здорово.

Гол Хоффмана? Я не первый, кто снимет перед ним шляпу. У него хороший бросок, один из лучших в лиге. Я старался действовать агрессивно, знал, что он не будет пасовать. Но он сделал все хорошо, выбрал нужный момент, когда мне перекрыли обзор, так что я не сумел справиться.