Мэттью Мюррей: "Понимаю людей, которые говорят, что я играл плохо"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" не знает, выйдет ли он на лед в стартовом составе. При этом голкипер отметил, что понимает людей, которые говорят о его плохой игре.

- Даже если бы знал, не сказал, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Мюррея. - Я понимаю людей, которые говорят, если вратарь пропустил пять шайб, значит, он сыграл плохо. Но я был в форме в третьем матче. Я хорошо двигался. Я видел шайбу. Это противоречит стандартному восприятию результата игры.

Готов ли я признать, что игра ловушкой - не самая моя сильная сторона? Если честно, не готов. На самом деле я работаю над всеми элементами игры. Если они хотят бросать под ловушку, пусть бросают.