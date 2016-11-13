Мэттью Мюррей: "Питтсбург" создал много проблем обороне "Торонто"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, отразивший 35 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (4:1), не считает, что сделал что-то выходящее из ряда вон. Голкипер подчеркнул, что всего лишь делал свою работу.

- Спасать ворота в нужное время – моя работа, - приводит официальный сайт НХЛ слова Мюррея. - Мне удалось помочь команде, когда она в этом нуждалась. В третьем периоде они вышли разгоряченными и забили трижды. "Питтсбург" создал обороне соперника чересчур много проблем, чтобы их голкипер справился с этим. Мы могли забросить больше, но Андерсен сыграл невероятно.