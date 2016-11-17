10:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мэттью Мюррей: "Питтсбург" сам создал себе проблемы в матче с "Вашингтоном"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Александр ОВЕЧКИН (второй справа) празднует с партнерами забитый гол."Вашингтон" уничтожил "Питтсбург", Овечкин прервал безголевую серию

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (1:7). По словам голкипера, недисциплинированная игра стала причиной поражений от "Кэпиталз".

- "Питтсбург" хорошо начал матч с "Вашингтоном", но потом стал регулярно нарушать правила, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Мюррея. - Мы сами создали себе эти проблемы. Невозможно победить, если восемь минут из двадцати играешь в меньшинстве. Нам нужно меньше удаляться.

Напомним, в конце первого периода Евгений Малкин во время столкновения с защитником "столичных" Карлом Алзнером попал Мюррею клюшкой по лицу, который был без маски. Страж ворот "пингвинов" был вынужден досрочно завершить встречу, покинув лед. Его место занял Марк-Андре Флери.

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