Мэттью Мюррей: "Питтсбург" сам создал себе проблемы в матче с "Вашингтоном"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (1:7). По словам голкипера, недисциплинированная игра стала причиной поражений от "Кэпиталз".

- "Питтсбург" хорошо начал матч с "Вашингтоном", но потом стал регулярно нарушать правила, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Мюррея. - Мы сами создали себе эти проблемы. Невозможно победить, если восемь минут из двадцати играешь в меньшинстве. Нам нужно меньше удаляться.

Напомним, в конце первого периода Евгений Малкин во время столкновения с защитником "столичных" Карлом Алзнером попал Мюррею клюшкой по лицу, который был без маски. Страж ворот "пингвинов" был вынужден досрочно завершить встречу, покинув лед. Его место занял Марк-Андре Флери.