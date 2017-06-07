Мэттью Мюррей: "Нэшвилл" забил первый гол после атаки вратаря"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей выразил уверенность в том, что первый гол "Нэшвилла" (1:4, 2-2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли не должен был быть засчитан. По словам голкипера, при атаке он получил удар в голову, а также удар клюшкой.

- Атака вратаря в первом голе? Да, это было, - приводит Sportsnet.ca слова Мюррея. - Это был и удар клюшкой, и удар в голову.

Напомним, что "Пингвинз" потребовали пересмотреть взятие ворот, но судьи посчитали, что шайба была заброшена без нарушения правил. Пятый матч серии "Питтсбург" - "Нэшвилл" состоится 9 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.