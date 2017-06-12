Мэттью Мюррей: "Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры - это просто невероятно"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей после победы в Кубке Стэнли отметил, что его команда на пути к триумфу преодолела много трудностей. Также он признался, что счастлив двум подряд победам на старте карьеры.

- Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры - это просто невероятно, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Мюррея. - Для меня это многое значит. На пути к этому чемпионству мы преодолели много трудностей, но все же сделали это.