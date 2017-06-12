Мэттью Мюррей: "Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры - это просто невероятно"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей после победы в Кубке Стэнли отметил, что его команда на пути к триумфу преодолела много трудностей. Также он признался, что счастлив двум подряд победам на старте карьеры.
- Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры - это просто невероятно, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Мюррея. - Для меня это многое значит. На пути к этому чемпионству мы преодолели много трудностей, но все же сделали это.
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https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730
Стопервый
Человек за карьеру меньше ста матчей провел, а уже 2 кубка Стенли
10:04