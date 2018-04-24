Мэттью Колверт: "Мы дорого заплатили за то, что шайба доходила до Овечкина"

Нападающий "Коламбуса" Мэттью Колверт после шестого матча 1/8 плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (3:6) сделал акцент на игре форварда "Кэпиталз" Александра Овечкина. По его словам, "Блю Джэкетс" дорого заплатили за то, что подпускали россиянина к шайбе.

– Нельзя было позволять шайбе доходить до Овечкина, – цитирует официальный сайт НХЛ Колверта. – Но мы часто позволяли "Кэпиталз" играть на него, и нам пришлось дорого заплатить за это.

Напомним, "Вашингтон" победил "Вашингтон" со счетом 4-2 в серии. В следующем раунде команда сыграет с "Питтсбургом".

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