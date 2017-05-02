Мэтт Нисканен: "Я не хотел бить Кросби по голове"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен признался, что не хотел травмировать нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби. В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ, который выиграл "Вашингтон" (3:2 ОТ, 1-2), Кросби получил травму от удара по голове со стороны Нисканена.

– Это не было намеренным ударом, – цитирует официальный сайт НХЛ Нисканена. – Я видел повторы этого эпизода. Все выглядит очень плохо. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Игрок в такой момент сгибается, склоняется ко льду. Все произошло быстро, и я попал ему в голову, не желая этого. Я даже не пытался использовать большую силу. Думал, что удар придется где-то на уровне его руки. А он пригнулся.