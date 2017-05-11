Мэтт Нисканен: "Вашингтону" нужно было забивать"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, команда должна была забивать в начале игры.

- Несколько неудачных деталей стоили нам игры. Как и в начале серии, мы неплохо выглядели, но не смогли реализовать моменты, - цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ. - Флери был хорош. Нам нужно было забивать. В первые минуты мы вышли будто на пожар и было бы здорово в тот момент забить. Но, знаете, я не знаю. Мне больше нечего сказать.