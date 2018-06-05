Мэтт Нисканен: "Вашингтон" смог выдержать первый натиск "Вегаса"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен после победы над "Вегасом" в четвертом матче финала Кубка Стэнли (6:2) отметил, что залогом победы стала успешная игра в обороне в начале встречи.

- Нам пару раз повезло во время их первого розыгрыша большинства, - цитирует официальный сайт НХЛ Нисканена. - Но нам удалось выдержать их первый натиск. Мы стали атаковать, смогли пару раз забить и получить преимущество.

"Кэпиталз" ведут в серии 3-1 и находятся в одном шаге от выигрыша Кубка Стэнли.