Мэтт Нисканен: "Вашингтон" получил немало уроков, когда возможности ускользали сквозь пальцы"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен отметил, что игрокам "Кэпиталз" важно оставаться собранными. По его словам, команда должна воспользоваться шансом в четвертой игре с "Вегасом", которая состоится в ночь на 5 июня.

- Очень важно оставаться собранными, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Нисканена. - Мы довольны, как все прошло вчера. Но нам придется сделать это еще раз. Завтра нас ждет великолепный шанс, и мне кажется, что мы будем готовы к нему. Уверен, что в прошлом мы получили немало уроков, когда такие возможности ускользали от нас сквозь пальцы.