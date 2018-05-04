Мэтт Нисканен: "В нас растет вера, что мы можем победить "Питтсбург"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен признался, что, несмотря на поражение в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции от "Питтсбурга" (1:3), команда верит в возможность итоговой победы. На данный момент счет в серии равный: 2-2.

– Мы можем жаловаться на это, жаловаться на то, гадать по поводу того или сего, но я думаю, что в нас растет вера, что мы может победить этих ребят, – цитирует официальный сайт НХЛ Нисканена. – Мы знаем, что для этого нам придется играть очень, очень хорошо, но это возможно. Мы считаем, что можем это сделать. Нужно просто очень хорошо играть.

Следующая игра между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" пройдет 6 мая на площадке "Кэпиталз".