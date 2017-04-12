11:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мэтт Нисканен: "Торонто" - очень опасный соперник"

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Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен в преддверии старта первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" подчеркнул, что команде необходимо быть очень внимательной. По его словам, "Кэпиталз" предстоит встретиться с опасным соперником.

- Они умеют играть, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Нисканена. - Они умеют забивать. Они умеют разыгрывать комбинации и кататься. Мы будем внимательны, потому что "Торонто" очень опасен.

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https://www.nhl.com/ru/news/capitals-wont-discount-maple-leafs-youth/c-288695682

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