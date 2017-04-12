Мэтт Нисканен: "Торонто" - очень опасный соперник"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен в преддверии старта первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" подчеркнул, что команде необходимо быть очень внимательной. По его словам, "Кэпиталз" предстоит встретиться с опасным соперником.

- Они умеют играть, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Нисканена. - Они умеют забивать. Они умеют разыгрывать комбинации и кататься. Мы будем внимательны, потому что "Торонто" очень опасен.