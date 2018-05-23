Мэтт Нисканен: "Овечкин был настоящей машиной, сбивал соперников с ног, был опасен"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен в преддверии седьмого матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3-3 в серии)с "Тампой" отметил вклад россиянина Александра Овечкина в победу в шестой встрече (3:0). По его словам, команда постарается сыграть в таком же ключе.

– Овечкин? Матч №6 – один из лучших в его исполнении на моей памяти. Он был настоящей машиной, сбивал соперников с ног, был опасен. С ним сложно было справиться. Мы постараемся и завтра сыграть в таком же ключе, – цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.