Мэтт Нисканен: "Неспециально ударил Кросби в голову"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) отметил, что неспециально нанес травму нападающему соперника Сидни Кросби.

- Совершенно не специально, - цитирует Нисканена официальный сайт "Вашингтона". - Я посмотрел замедленный повтор. Выглядело это действительно не очень. Поймал его слишком высоко. Думал, что он пересекает пятачок, чтобы забить. Пока он это делал, то опускался телом все ниже и ниже. Все происходило очень быстро. В итоге его голова и моя клюшка встретились. Я не намеревался ударить его в голову.

Напомним, что Кросби получил травму, когда выкатывался на пятачок и стал падать после того, как россиянин Александр Овечкин задел его клюшкой. Уже в падении он столкнулся с защитником "Вашингтона" Мэттом Нисканеном. Клюшка Нисканена угодила в правую часть головы Кросби.

Кросби упал, сначала лежал вниз лицом, потом перевернулся на левый бок, чтобы ему мог оказать первую помощь медики. Затем капитан "Питтсбурга" c помощью Патрика Хорнквиста и Рона Хэйнси ушел со льда и отправился в раздевалку.