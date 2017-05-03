Мэтт Нисканен: "Мне жаль, что так получилось с Кросби. Я не собирался применять силовой прием"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен заявил, что не собирался наносить травму капитану "Питтсбурга" Сидни Кросби в третьем матче серии плей-офф. В третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Александра Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.

– Мне жаль, что так получилось с Кросби, – цитирует в своем Твиттере журналист НХЛ Нисканена. – Но я думаю, что на такой скорости сложно было поступить иначе. Конечно, я уже видел момент в замедленном повторе, и мне хотелось бы, чтобы мои руки были опущены. Но столкновение было очень быстрым, а у меня не было намерения бить его в лицо.

Все, кто знает меня, понимают, что я не делал этого специально. Да, я играю жестко порой, но не стараюсь бить соперника в лицо. Я даже не собирался применять силовой прием в этом эпизоде.

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