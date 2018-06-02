Мэтт Нисканен: "Кузнецов часто играет через боль"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен отметил, что российскому одноклубнику Евгению Кузнецову часто приходится играть через боль. Российский игрок получил травму в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" после силового приема со стороны соперника. Вчера россиянин приступил к тренировкам.

– Кузнецов поразительно крепкий и сильный человек, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нисканена. – По ходу регулярного сезона он часто играет через боль, а уж в это время года особенно.