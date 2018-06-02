04:25 | Хоккей — НХЛ

Мэтт Нисканен: "Кузнецов часто играет через боль"


Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен отметил, что российскому одноклубнику Евгению Кузнецову часто приходится играть через боль. Российский игрок получил травму в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" после силового приема со стороны соперника. Вчера россиянин приступил к тренировкам.

– Кузнецов поразительно крепкий и сильный человек, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нисканена. – По ходу регулярного сезона он часто играет через боль, а уж в это время года особенно.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/evgeny-kuznetsov-participated-in-capitals-practice-on-friday/c-298876834

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