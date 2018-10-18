Мэтт Нисканен: "Когда Овечкина пытаются вывести из игры, другие ребята остаются открытыми"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен отметил, что у его команды хорошо отработана игра в большинстве. В матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" победили "Рейнджерс" (4:3 ОТ), причем три шайбы из четырех обладатели Кубка Стэнли провели в большинстве. Дубль оформил капитан команды Александр Овечкин.

- Когда Овечкина пытаются полностью вывести из игры, другие ребята остаются открытыми, и этого достаточно, чтобы забить, - цитирует официальный сайт НХЛ Нисканена. - Стоит ли оставлять открытым Тиджея Оши, чтобы закрыть Овечкина? У нас хорошо отработано большинство, так что есть много вариантов, ребята хорошо читают игру.