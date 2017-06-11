Мэтт Мюррей: "Во время матча мыслей о близости чемпионства не будет"

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", что близость второго кряду чемпионства не окажет негативного влияния на игру команды. "Пингвинг" ведет в серии со счетом 3-2.

– Никаких мыслей о том, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки, у нас не будет, – приводит NHL.com/ru слова Мюррея. – Думаю, что со стартовым вбрасыванием подобные мысли, даже если они были, отойдут на второй план, и начнется просто хоккей.