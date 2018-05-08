Мэтт Мюррей: "Вашингтон" показал чертовски хорошую игру"

Вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после шестого матча серии с "Вашингтоном" (1:2 ОТ, 2-4) отметил, что соперник не дал его команде создать много шансов. По словам голкипера, "Кэпиталз" был сильнее.

- Они просто были лучше. Думаю, сегодня "Вашингтон" показал чертовски хорошую игру, - приводит пресс-служба НХЛ слова Мюррея. - Не возникло ощущения, что у нас действительно было много шансов. "Кэпиталз" - отличная команда, и они показали это. Соперник заслужил победу.