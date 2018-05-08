Мэтт Мюррей: "Вашингтон" показал чертовски хорошую игру"

Вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после шестого матча серии с "Вашингтоном" (1:2 ОТ, 2-4) отметил, что соперник не дал его команде создать много шансов. По словам голкипера, "Кэпиталз" был сильнее.
- Они просто были лучше. Думаю, сегодня "Вашингтон" показал чертовски хорошую игру, - приводит пресс-служба НХЛ слова Мюррея. - Не возникло ощущения, что у нас действительно было много шансов. "Кэпиталз" - отличная команда, и они показали это. Соперник заслужил победу.
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Идриси
Drayden29, настоящий болельщик поддерживает свою команду в тяжелую минуту, а не оскорбляет. В прошлые два сезона вклад Мюррея в общий успех был очень велик. А неудачные сезоны случаются в карьере любого игрока.
08:31
mak3
Достойно!
08:19
Drayden29
Тварь, в первую очередь из-за тебя слились...
08:12