Мэтт Мюррей: "Овечкин нашел неординарное продолжение"

Вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (3:6, 2-3 в серии) отметил, что российский нападающий Александр Овечкин принял неординарное решение, когда Якуб Врана с его передачи забил победный гол. Сам голкипер в этой встрече сделал 28 сэйвов.

– Овечкин мчался к воротам на полной скорости, и мне следовало лучше прочитать ситуацию, – цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ. – Я ожидал от него броска и терпеливо ждал его до конца, но Ови нашел неординарное продолжение.