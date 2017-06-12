Мэтт Мюррей: "Флери многое сделал для меня в "Питтсбурге"

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после победы в финале Кубка Стэнли над "Нэшвиллом" (4-2 в серии) поблагодарил одноклубника Марка-Андре Флери за поддержку. Мюррей отметил, что во многом благодаря Флери он попал в основной состав команды. В этом розыгрыше плей-офф Мюррей провел 11 матчей и пропустил 19 шайб.

– Он был важным наставником для меня, – цитирует Pittsburgh Post-Gazette Мюррея. – Флери был благосклонен ко мне в последние несколько лет, поддерживал меня. Он многое для меня делал. Это было важно для меня, на самом деле. Я начинал в команде с самых низов, ведь у нас так много опытных игроков. Все обычно так и происходит. В итоге я играю, и все благодаря Флери.