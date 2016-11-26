Мэтт Карл завершил карьеру

Защитник "Нэшвилла" Мэтт Карл объявил о завершении профессиональной карьеры. 32-летний американец с 2005 года выступал в НХЛ, защищая, кроме "Предаторз", цвета таких команд, как "Сан-Хосе", "Филадельфия", "Тампа-Бэй". На его счету 730 матчей и 283 (45+238) очка в регулярном чемпионате, а также 127 матчей и 44 (6+38) очка в плей-офф.

- Огромная честь быть игроком НХЛ, играть в ней в течение 12 сезонов в составе четырех команд, - приводит официальный сайт лиги слова Карла. - Я принял решение завершить карьеру игрока НХЛ. Я хочу поблагодарить "Сан-Хосе", "Филадельфию", "Тампа-Бэй" и "Нэшвилл" за то, что они предоставили мне возможность защищать цвета своих клубов. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они мне оказали. И самое главное - я хочу поблагодарить свою семью за те жертвы, на которые ей пришлось пойти ради моей карьеры. Мои родители, братья и жена Клэнси позволили мне полностью сконцентрироваться на том, чтобы заниматься лучшим видом спорта в мире, играть в лучшей лиге мира. Я всегда буду им благодарен.