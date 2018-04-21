Мэтт Каллен: "Все ожидали большего от "Миннесоты"

Нападающий "Миннесоты" Мэтт Каллен выразил разочарование поражением в пятом матче серии плей-офф НХЛ с "Виннипегом" (0:5). Для "Уайлд" выступление в Кубке Стэнли закончилось.

– Это очень расстраивает, – цитирует официальный сайт НХЛ Каллена. – Я не думаю, что этот результат показывает реальную силу нашей команды. Мы пережили тяжелый вечер, были прижаты к стене. Все ожидали большего и надеялись на большее. Думаю, каждый из нас хотел бы показать большее. Соперник играл хорошо, а нам не повезло.