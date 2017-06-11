Мэтт Каллен: "После ухода из "Нэшвилла" я был очень близок к завершению карьеры"

Нападающий "Питтсбурга" Мэтт Каллен отметил, что выиграть Кубок Стэнли в прошлом году в составе "Пингвинз" было невероятно. 40-летний американец также брал трофей в 2006 году в составе "Каролины".

В финальной серии Кубка Стэнли в текущем сезоне "Питтсбург" играет с "Нэшвиллом", счет в серии – 3-2. Следующая встреча пройдет 12 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Если честно, после того, как я ушел из "Нэшвилла" в 2015 году, я был очень близок к завершению карьеры и был бы доволен, – приводит официальный сайт НХЛ слова Каллена. – Я знаю очень много отличных игроков, у которых никогда даже не было шанса сыграть в финале. Я был очень доволен, когда получил такую возможность в 2006 году. Но получить еще одну в прошлом году и выиграть второй трофей – это было невероятно. О таком даже не можешь мечтать.