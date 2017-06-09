Мэтт Каллен: "Кросби вдохновил игроков "Питтсбурга" на подвиги"

Форвард "Питтсбурга" Мэтт Каллен после разгромной победы над "Нэшвиллом" в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, в серии 3-2) отдал должное своему одноклубнику Сидни Кросби. 29-летний канадец в этой встрече записал на свой счет 3 результативные передачи.

- Когда Сид играет так, как сегодня, за ним легко следовать всей команде, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Каллена. - Он вдохновил нас на подвиги и сделал так, что вся команда сыграла блестяще. Было здорово видеть, что он находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах.