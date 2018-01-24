Мэтт Фраттин покинул "Барыс"

"Барыс" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Мэттом Фраттином. Действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с тем, что "Барыс" не сумел пробиться в плей-офф КХЛ, и тренерский штаб наигрывает хоккеистов сборной Казахстана в преддверии международных стартов. Фрэттин продолжит выступления в чемпионате Швейцарии.

– "Барыс" поблагодарил Мэттью за вклад в успехи команды в текущем сезоне и пожелалему успехов в дальнейшей карьере! В ответ Мэтт выразил надежду, что в скором времени ещё сможет оказаться в Астане и пожелал организации успехов в будущем, – говорится в сообщении.