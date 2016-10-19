Мэтт Дюшен: "Варламов провел удивительную игру"

Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен похвалил вратаря команды Семена Варламова после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (0:3). В этой встрече россиянин отразил 37 бросков из 40.

– Мы провели ужасный первый период, – цитирует официальный сайт НХЛ Дюшена. – Мы во всем действовали неуверенно. Всю игру приходилось догонять. Соперник же вышел с жестким настроем, а мы не соответствовали его интенсивности и уровню борьбы. Варламов провел удивительную игру. Он дал нам шанс остаться в ней, но мы не использовали его.