09:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мэтт Дюшен: "Готов к тому, что меня могут обменять"

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Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен не удивится, что его могут обменять. По словам форварда, нужно понимать, что это - часть бизнеса.

- Я готов к тому, что меня могут обменять, - приводит Denver Post слова Дюшена. - Когда я говорю об этом, понимаю, что это часть бизнеса. Я не бегу от этого и осознаю, что профессиональный спортсмен имеет с этим дело.

В НХЛ непросто достичь успеха. К счастью, у меня это получилось в составе сборной Канады на международном уровне. Я получил хороший опыт. Мне удастся его использовать, когда эта или другая команда, в составе которой я буду выступать, станет готова к победам.

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