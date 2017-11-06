Мэтт Дюшен: "Чувствую одновременно и грусть, и радость"

Нападающий Мэтт Дюшен поделился эмоциями об обмене из "Колорадо" в "Оттаву". Клубы совершили сделку прямо во время матча "Колорадо" с "Айлендерс". Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

​– Рад, что все закончилось. Это был длинный год. Я бы даже сказал два последних года, – цитирует Дюшена Denver Post. – Слухи об обмене начались еще осенью 2015 года. Поэтому можно вздохнуть с облегчением. Чувствую одновременно грусть и радость. Я благодарен за переход в "Оттаву", и за то, что был частью "Колорадо".

Я знал об обмене еще до того, как мне сказали об этом. Видел, как они разговаривают на скамейке. Это очень странно. Я ожидал, что это случится самым странным образом. Это бизнес. Однажды можно будет рассказать хорошую историю.

Последний год был тяжелым. "Колорадо" так много мне дал. Моя жена отсюда, мы здесь завели собаку. Большая часть моего сердца и жизни – здесь. Прощаться со всем этим – очень эмоциональный момент.