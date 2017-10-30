12:56 | Хоккей — НХЛ

"Металлург" расторг контракт с Григоренко

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"Металлург" расторг соглашение с нападающим Игорем Григоренко по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Форвард подписал контракт с командой летом этого года.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за "Салават Юлаев". Затем он перешел в "Автомобилист", где не провел ни одного матча. 

В этом сезоне 34-летний хоккеист провел 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/409375/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igrok Igorek

Почему-то смешно...

13:31