"Металлург" расторг контракт с Григоренко

"Металлург" расторг соглашение с нападающим Игорем Григоренко по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Форвард подписал контракт с командой летом этого года.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за "Салават Юлаев". Затем он перешел в "Автомобилист", где не провел ни одного матча.

В этом сезоне 34-летний хоккеист провел 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.