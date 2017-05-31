Мэры Питтсбурга и Нэшвилла заключили пари на финал Кубка Стэнли, проигравший наденет свитер "Колорадо"

По старой традиции НХЛ мэр Питтсбурга Билл Педуто и глава Нэшвилла Меган Бэрри заключили пари на финальную серию Кубка Стэнли между командами из своих городов. Отметим, что проигравшему руководителю на протяжении недели после заключительной встречи придется носить свитер "Колорадо". "Эвеланш" занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 48 очков.

– Вместо того, чтобы надеть свитер победителя, проигравшему придется познать стыд и носить свитер "Колорадо" в течение недели, – цитирует The Elbow Бэрри.

– У него определенно есть чувство юмора, я в этом и не сомневался, – сказал Педуто. – Я уж думал, что мое предложение было жестким. Не знаю, вынесет ли мой желудок такое, поэтому надеюсь, что мои ребята победят.

Напомним, что в первом финальном матче "Питтсбург" был сильнее "Нэшвилла" со счетом 5:3. Следующий матч состоится 1 июня в 3.00 по московскому времени.