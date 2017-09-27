Мэр Питтсбурга отказался ехать в Белый дом с "Пингвинз"

Мэр Питтсбурга Билл Педуто не поедет вместе с чемпионом НХЛ "Питтсбургом" в Белый дом. Ранее "Пингвинз" приняли предложение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, мероприятие запланировано на 10 октября.

– Принимая во внимание недавние комментарии президента и то, что спорт становится площадкой для политических споров, мэр считает, что сейчас не время посещать Белый дом, – приводит Pittsburgh Post-Gazzette слова пресс-секретаря мэра Тимоти Макналти.

Напомним, что ранее глава государства отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", чьи игроки раскритиковали Трампа.

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