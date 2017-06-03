Мэр Нэшвилла объявила 5 июня днем гордости за "Предаторз"

Мэр Нэшвилла Меган Бэрри объявила 5 июня днем гордости за "Предаторз", который впервые вышел в финал Кубка Стэнли. В понедельник команда примет "Питтсбург" в третьем матче финала плей-офф НХЛ.

- Мы просим, чтобы все жители Нэшвилла в этот день облачились в золотую расцветку "Предаторз", чтобы отметить этот важный момент в истории нашего города, когда команда борется за Кубок Стэнли, - приводит слова Бэрри русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Давайте покажем Питтсбургу и всему остальному миру, что в этот день гордости за "Предаторз" мы все – смэшвиллцы!