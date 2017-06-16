Мэр Нэшвилла надела свитер Малкина, проиграв пари

Мэр американского города Нэшвилл Меган Бэрри на глазах у публики надела свитер российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, информирует tennessean.com. Ранее политик заключила дружеское пари с мэром Питтсбурга Биллом Педуто на исход финальной серии Кубка Стэнли между одноименными командами.

Бэрри проиграла – "Питтсбург" победил "Нэшвилл" в финале плей-офф НХЛ со счетом 4-2 в серии. Женщина, надев свитер Малкина перед многочисленной публикой, в ироничной форме попросила ее не фотографировать. Также она отметила, что надо поскорей снять свитер, а "Нэшвилл" в скором времени непременно выиграет Кубок Стэнли.