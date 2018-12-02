Менеджер "Торонто": "Нюландер достоин этих денег, он один из лучших молодых игроков в НХЛ"

Генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дубас - о подписании контракта с нападающим Вильямом Нюландером.

- Мы работали над соглашением, и мы рады, что удалось его достичь, - цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ. - Знаю, что Вилли стоит этих денег. Он очень счастлив, как и мы. Это один из лучших молодых игроков в НХЛ, и было бы жаль, если бы он пропустил сезон. Рады, что он вновь будет работать с нами.

22-летний игрок по новому контракту получит 44,7 миллиона долларов. В первый год его зарплата составит 10,2 миллиона, в последующие – 6,9.

Нюландер выступает за "Торонто" с 2015 года. За три сезона он провел 185 матчей, в которых набрал 135 (48+87) очков.

В этом сезоне швед не провел ни одной игры. Он находился в статусе ограниченно свободного агента и рисковал пропустить остаток чемпионата, если бы не согласился на условия "Мэйпл Ливз".

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