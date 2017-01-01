Менеджер по экипировке "Каролины" встал в ворота в матче с "Тампой"

Менеджер по экипировке "Каролины" Джордж Алвес в ночь на 1 января вышел на лед в матче НХЛ против "Тампы", сообщает пресс-служба лиги. Его дебют в команде произошел в конце встречи. Алвес провел на площадке всего восемь секунд, за которые по его воротам не было нанесено ни одного удара. Работник клуба был заявлен на игру из-за проблем второго голкипера команды Эдди Лэка.

- Это невероятно, удивительный опыт, - приводит пресс-служба НХЛ слова Алвеса. - Я уже был в подтрибунном помещении, а потом услышал свою фамилию. Просто не мог поверить в это.