Менеджер по экипировке "Каролины" встал в ворота в матче с "Тампой"

Менеджер по экипировке "Каролины" Джордж Алвес в ночь на 1 января вышел на лед в матче НХЛ против "Тампы", сообщает пресс-служба лиги. Его дебют в команде произошел в конце встречи. Алвес провел на площадке всего восемь секунд, за которые по его воротам не было нанесено ни одного удара. Работник клуба был заявлен на игру из-за проблем второго голкипера команды Эдди Лэка.
- Это невероятно, удивительный опыт, - приводит пресс-служба НХЛ слова Алвеса. - Я уже был в подтрибунном помещении, а потом услышал свою фамилию. Просто не мог поверить в это.
A dream comes true. Proof that good things happen for good people. #HipHipJorge #Canes pic.twitter.com/nu20NfFZM6– Mike Sundheim (@MikeSundheim) 1 января 2017 г.