Медобследование определит необходимость проведения Тарасенко операции

По информации пресс-службы ФХР, необходимость проведения операции травмированному российскому нападающему "Сент-Луиса" Владимиру Тарасенко определит медообследование. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что форвард не приедет на чемпионат мира по хоккею-2017.

"К сожалению, состояние здоровья Владимира Тарасенко после плей-офф НХЛ не позволяет ему играть в хоккей в ближайшее время, так что он не сможет помочь нашей сборной в ближайшее время. Он должен пройти медицинское обследование, после которого будет установлено, потребуется ли ему операция или нет", – говорится в сообщении.

Следующий соперник россиян – сборная Дании. Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.