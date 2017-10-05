Майк Йео: "У "Сент-Луиса" были проблемы с балансом"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео отметил, что его команда должна думать о положительных моментах матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:4 ОТ). По его словам, пока команде не хватает баланса.

– Я намерен сосредоточиться на положительных моментах, – цитирует официальный сайт НХЛ Йео. – Мы приехали в гости и забросили пять шайб. Очевидно, что это только начало. Мы уже это обсуждали. Все только начинается. Были некоторые проблемы с балансом. Но в это время года такое явление – это нормально. Все немного напряжены, и не всегда получается реагировать сразу на изменения на площадке.