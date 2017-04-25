Майк Йео: "Тарасенко помог "Сент-Луису" победить во всех четырех играх с "Миннесотой"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео заявил, что благодаря форварду Владимиру Тарасенко клуб победил "Миннесоту" в первом раунде Кубка Стэнли. Специалист отметил, что россиянин показал лидерские качества в каждой встрече против "Уайлд". В этом розыгрыше плей-офф нападающий набрал 3 (1+2) очка в пяти встречах.

– Да, он забил всего одну шайбу, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Йео. – Хотелось бы, чтобы он забивал больше. Но даже один его гол помог нам победить в двух матчах. Нет, я бы даже сказал, что Тарасенко помог победить нам во всех четырех играх. Во всех встречах Владимир показывал лидерские качества. Если он сможет забивать в каждом матче – будет великолепно, но знаете, если он не отправляет шайбу в ворота соперника, он проявляет себя иначе на льду.