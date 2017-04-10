Майк Йео: "Соботка меня впечатлил"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео высоко оценил нападающего Владимира Соботку. Напомним, что чех смог отметиться заброшенной шайбой в первой же игре после возвращения в НХЛ.

– Соботка меня впечатлил, – приводит STL Today слова Йео. – Даже если не брать в расчет его шайбу, он выходил в разных звеньях, и, кажется, ему это не мешало. Я не хочу сказать, что установил для него низкую планку, но он не выходил на лед 11 дней, совершил перелет из Европы, а акклиматизация может быть непростой, не играл в Северной Америке несколько лет. Учитывая все эти факторы, он провел очень сильный матч. Можно было увидеть его хоккейное чутье, желание бороться, плюс ко всему он мастеровитый игрок.