Майк Йео: "Сент-Луис" сам виноват в поражении от "Нэшвилла", нужно уметь сохранять настрой"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после матча 1/4 финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (3:4) отметил, что всем на арене было жалко игрока "Предаторз" Кевина Фиалу. 20-летний швейцарец оказался на льду после силового приема Роберта Бортуццо. Лед он покинул на носилках. Из-за этого инцидента игра была приостановлена на 17 минут, а через 36 секунд после возобновления Пи. Кей. Суббан забил второй гол своей команды в ворота "Блюз".

– У всех на арене было странное чувство, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Йео. – Всем было жалко игрока, получившего травму. Пауза была очень длинной. Мы расслабились, они забили. Сами виноваты. Мы должны знать, как сохранять настрой.